Biržu indeksi pieaug, naftas cenas kāpj Ņujorkā un krītas Londonā

ASV biržu indeksi pieauga piekto tirdzniecības sesiju pēc kārtas, Volstrītai turpinot mainīt uz pretējo sešu dienu ilgu indeksu krišanos, kuras gaitā galvenie indeksi saruka par vairāk nekā 10%, kas tiek uzskatīti par korekcijas diapazonu.

«Šķiet, ka korekcija ir ātri beigusies,» sacīja «Cornerstone Wealth Management» galvenais investīciju ierēdnis Alans Skrainka.

Naftas cenas pieauga Ņujorkas biržā, bet kritās Londonas biržā.

Eiro vērtība pret ASV dolāru pieauga, britu mārciņas vērtība pret dolāru kāpa, bet dolāra vērtība pret Japānas jenu turpināja samazināties.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena piegādēm martā ceturtdien kāpa par 0,74 ASV dolāriem līdz 61,34 dolāriem par barelu. «Brent» markas jēlnaftas cena piegādēm aprīlī Londonas biržā kritās par 0,03 dolāriem līdz 64,33 dolāriem par barelu.

ASV biržu indekss «Dow Jones Industrial Average» ceturtdien pieauga par 1,2% līdz 25 200,37 punktiem, indekss «Standard & Poor's 500» kāpa par 1,2% līdz 2731,20 punktiem, bet indekss «Nasdaq Composite» palielinājās par 1,6% līdz 7256,43 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 ceturtdien pieauga par 0,3% līdz 7234,81 punktam, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 palielinājās par 0,1% līdz 12 346,17 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 kāpa par 1,1% līdz 5222,52 punktiem.

Eiro vērtība pret ASV dolāru ceturtdien pieauga no 1,2451 līdz 1,2500 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret dolāru kāpa no 1,3998 līdz 1,4094 dolāriem par mārciņu, bet dolāra kurss attiecībā pret jenu saruka no 107,03 līdz 106,14 jenām par dolāru.