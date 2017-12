Apstiprina Rīgas nākamā gada budžetu ar € 48 miljonu deficītu

Neviena no opozīcijas partijām budžeta apstiprināšanu neatbalstīja.

Rīgas mēra preses sekretāre Laila Ivāna aģentūrai LETA apstiprināja, ka kopš 1996.gada šī ir bijusi garākā budžeta pieņemšanas sēde. Kopumā sēde ar pārtraukumiem ilga 17 stundas. Jautājumu sadaļā no opozīcijas puses tika uzdoti 538 jautājumi.

No 66 iesniegtajiem priekšlikumiem budžeta grozījumos atbalstīts tika tikai viens - deputāta Oskara Putniņa rosinājums 60 000 eiro piešķirt jauno uzņēmēju atbalsta programmas «Rīgas drosmes grants» izstrādei un ieviešanai.

Pašvaldības ieņēmumi nākamgad plānoti 906,62 miljonu eiro apmērā, bet izdevumi - 954,90 miljonu eiro apmērā, līdz ar to budžeta deficīts plānots 5,4% no ieņēmumiem.

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2018.gadā plānoti par 19 miljoniem eiro lielāki nekā 2017.gada pašvaldības budžetā.

Saskaņā ar šodien apstiprināto budžeta plānu lielāko nākamā gada pašvaldības ieņēmumu daļu - 702,66 miljonus eiro - veidos nodokļu ieņēmumi, 145,10 miljonus eiro - valsts budžeta transferti, 28,17 miljonus eiro - budžeta iestāžu ieņēmumi, bet 23,53 miljonus eiro - nenodokļu ieņēmumi, kas ir, piemēram, nomas maksa, pašvaldības nodevas un citi ieņēmumi.

Savukārt no budžeta izdevumiem 784,69 miljoni eiro tiks atvēlēti uzturēšanas izdevumu segšanai, piemēram, darbinieku algu izmaksai un sociālajiem pabalstiem, bet 170 miljoni eiro tiks atvēlēti kapitālo izdevumu segšanai.

Nākamā gada budžetā prioritātes ir izglītības iestāžu remonti, ielu remonti un sociālo pabalstu palielināšana.

Kopumā, nākamgad sabiedriskajai kārtībai un drošībai tiks atvēlēti 19,32 miljonu eiro, ekonomiskās darbības nodrošināšanai 248 miljoni eiro, vides aizsardzībai 5,8 miljoni eiro, vispārējiem valdības dienestiem, bez iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā - 77,07 miljoni eiro, pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai - 33 miljoni eiro, bet veselības nozarei - 4,4 miljoni eiro.

Rīgas iemaksas pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fondā būs 91,58 miljoni eiro, izglītībai paredzēti 334,84 miljoni eiro, sociālajai aizsardzībai - 91,64 miljoni eiro, bet kultūrai, atpūtai un reliģijai - 48,37 miljoni eiro.

Nākamgad vairāk nekā 40 miljonus eiro investēs pašvaldības īpašumu atjaunošanā un izglītības, veselības, kultūras un sociālo iestāžu infrastruktūras sakārtošanā.

Sociālā budžeta pieaugums tiek plānots aptuveni par sešiem miljoniem eiro jeb 9% un kopā 2018.gadā tas sasniegs 67 miljonus eiro.

Lielākais pieaugums - par 2,8 miljoniem eiro jeb 16% - tiek plānots sociālajiem pakalpojumiem dzīvesvietā. 2018.gada budžetā šiem pakalpojumiem plānots atvēlēt 19,4 miljonus eiro.

Savukārt saistībā ar mājokļu un vides nozares finansēšanu dome nākamgad plāno turpināt iekšpagalmu un to ceļu remontu, šim mērķim atvēlot četrus miljonus eiro. Plānots izbūvēt ēku Bolderājā, Mežrozīšu ielā, kur atradīsies 266 dzīvokļi, kā arī telpas Rīgas Sociālā dienesta teritoriālajam centram, dienas centram un veselības centram. Šo ieceru realizēšanai plānots līdz 15,2 miljoniem eiro liels finansējums. Vēl 300 000 eiro tiks atvēlēti jau esošo sociālo māju remontdarbiem.

Ar Eiropas struktūrfondu finansējumu plānots realizēt tādus projektus kā ēkas atjaunošana Rīgas Franču liceja izvietošanai, kā arī Rīgas Angļu ģimnāzijas ēkas pārbūve un piebūvju būvprojektu izstrāde Rīgas Klasiskajai un Rīgas Zolitūdes ģimnāzijai. Kopējais līdzfinansējums no Eiropas Savienības fondiem plānots 34,88 eiro apmērā.

Vairāku ceļu, ielu, krustojumu, veloceļu un dzelzceļa pārvadu izbūvei Rīgas dome nākamā gada budžetā kopumā atvēlējusi 60,10 miljonus eiro.

13,10 miljoni eiro tiks ieguldīti brauktuvju seguma atjaunošanā, paredzot turpināt Rīgas centra maģistrālo ielu sakārtošanas darbus. Seguma atjaunošanu plānots veikt Krasta ielā posmā no Salu tilta līdz Ogres ielai, Brīvības ielā no Bruņinieku ielas līdz Gaisa tiltam, Kalpaka bulvārī no Brīvības ielas līdz Krišjāņa Valdemāra ielai, Merķeļa ielā un citviet.

Tāpat, gatavojoties XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem, tiks pārbūvētas Daugavas stadionam pieguļošās Vagonu, Ata un Augšielas, kā arī satiksmes pārvads Augusta Deglava ielā. Būvdarbos kopā ar ES fondu un valsts līdzfinansējumu dome plāno ieguldīt 3,5 miljonus eiro. Mežaparka lielās estrādes būvniecības procesa pabeigšanai atvēlēs 15 miljonus eiro.

