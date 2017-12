Ko 2018.gads ienesīs mūsu maciņos?

No 2018.gada spēkā stāsies nodokļu reforma, kas ietver izmaiņas iedzīvotāju ienākuma nodoklī, tāpat ar 2018.gada 1.janvāri ienākumiem no kapitāla pieauguma piemēros nodokļa likmi 20% apmērā. Pieņemtas arī izmaiņas attiecībā uz autoratlīdzību saņēmējiem un citiem jautājumiem.

Mainīga iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme

No 2018.gada, izmaksājot darba algu, no tās ietur iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN). Līdz šim likme visiem bija vienāda – 23 %.

Nodokļu reformas ietvaros no 2018.gada 1.janvāra tiks ieviesta IIN progresīvā likme, kas nozīmē, ka nodokļa maksātājiem tiks piemērota nodokļa likme atbilstoši viņu gūtajiem ienākumiem.

Nodokļa likme:

20% – gada ienākumam līdz 20 004 euro;

23% – gada ienākuma daļai, kas pārsniedz 20 004 euro, bet nepārsniedz 55 000 euro;

31,4% – gada ienākuma daļai, kas pārsniedz 55 000 euro.

Ja mēneša alga ir, piemēram, 2000 euro, no 1667 euro tiks ieturēti 20% IIN, bet no 333 euro – 23%.

Ja nodokļa maksātājs darba devējam nav iesniedzis algas nodokļa grāmatiņu, algota darba ienākumam piemēros nodokļa likmi 23% apmērā arī tad, ja algota darba ienākumi būs līdz 1667 euro.

No 2018.gada ienākuma gūšanas vietā, kur iesniegta algas nodokļa grāmatiņa, piemēros VID prognozēto mēneša neapliekamo minimumu (konkrēta summa no darba algas, kas netiek aplikta ar nodokļiem).

Šo informāciju VID, izmantojot Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS), paziņos darba devējam katru gadu līdz 1.janvārim un līdz 1.augustam. Tātad VID divas reizes gadā katram nodokļu maksātājam, ņemot vērā iepriekš saņemtā ienākuma apmēru, aprēķinās īpaši viņam noteiktu naudas summu, kas netiks aplikta ar nodokli.

Gada diferencēto neapliekamo minimumu (neapliekamais minimums, kas atkarīgs no nodokļa maksātāja gada ienākumu apmēra), kā arī progresīvo likmi 31,4% apmērā piemēros, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju (GID).

Svarīgi ņemt vērā: gadījumos, kad nodokļa maksātāja ienākumi bijuši mainīgi, VID prognozētais mēneša neapliekamais minimums var atšķirties no aprēķinātā diferencētā neapliekamā minimuma, un tādēļ var rasties piemaksa vai pārmaksa un nepieciešamība iesniegt GID.

Iesniedzot GID, IIN atmaksās likumā noteiktajos gadījumos, piemērojot nodokļa 20% likmi.

No 2018.gada 1.jūlija IIN atvieglojumu par nestrādājoša laulātā uzturēšanu, kura apgādībā ir:

bērns vecumā līdz trim gadiem;

trīs vai vairāk bērni līdz 18 gadu vecumam vai līdz 24 gadu vecumam, no kuriem vismaz viens ir jaunāks par septiņiem gadiem, kamēr bērns turpina izglītības iegūšanu;

pieci bērni līdz 18 gadu vecumam vai līdz 24 gadu vecumam, kamēr bērns turpina izglītības iegūšanu.

Ja iedzīvotājs ir maksājis IIN, viņš var saņemt IIN atmaksu par attaisnotajiem izdevumiem (par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem un veselības apdrošināšanas prēmiju maksājumiem u.c.).

2017.gadā izdevumu ierobežojošā norma, no kuras viena persona var atgūt pārmaksāto IIN, ir 215 euro gadā. Čekus par pakalpojumiem var iesniegt no 2018.gada 1.marta līdz 2021.gada 16.jūnijam.

Izmaiņas, kas attiecas uz 2018.gada deklarāciju

Līdz ar nodokļu reformu nodokļa maksātājam maksimālā summa, no kuras par katru ģimenes locekli gada ietvaros varēs atgūt 20% IIN, būs 600 euro un ne vairāk kā 50% no gada ienākumiem.

Šajā summā ietilps visi attaisnotie izdevumi, tajā skaitā izdevumi par zobārstniecības pakalpojumiem un plānotajām operācijām, kurus līdz šim bija iespējams deklarēt pilnā apmērā.

Attaisnotajos izdevumos var iekļaut dzīvības apdrošināšanas (ar līdzekļu uzkrāšanu) prēmijas tikai tad, ja dzīvības apdrošināšanas līguma darbības termiņš ir ne mazāk kā desmit gadi. Minētais neattiecas uz līgumiem, kuri noslēgti līdz 2017.gada 31.decembrim. Šo līgumu darbības termiņš var būt pieci gadi.

Attaisnotajos izdevumos iekļaus iemaksas privātajos pensiju fondos

No 2018.gada attaisnotajos izdevumos iekļaus iemaksas privātajos pensiju fondos un uzkrājošās dzīvības apdrošināšanas prēmijas, kas kopā nepārsniegs 10% no nodokļa maksātāja apliekamā ienākuma, bet ne vairāk kā 4000 euro gadā.

Ar 2018.gada 1.janvāri ienākumiem no kapitāla pieauguma piemēros nodokļa likmi 20% apmērā. Ja darījumi būs sākti, bet nebūs pabeigti līdz 2017.gada 31.decembrim, tiem piemēros IIN likmi 15% apmērā.

2017.gadā deklarācijas par ienākumu no kapitāla iesniegšanas termiņš atkarīgs no mēnesī gūtā ienākumu apmēra. Ar 2018.gadu deklarācijas par ienākumiem no kapitāla pieauguma būs jāiesniedz retāk: tas atkarīgs no mēnesī gūtā ienākuma apmēra no darījumiem ar kapitāla aktīviem.

Nosakot deklarācijas iesniegšanas termiņu, turpmāk tiks vērtēts ceturksnī gūto ienākumu apmērs:

pārsniedz 1000 euro – deklarācija par ienākumu no kapitāla jāiesniedz līdz ceturksnim sekojošā mēneša 15.datumam; nepārsniedz 1000 euro – deklarācija jāiesniedz līdz nākamā gada 15.janvārim.

Izmaiņas attiecībā uz autoratlīdzībām

2017.gadā autoratlīdzības izmaksātājs no autoratlīdzības ieturēja IIN 20% apmērā.

No 2018.gada 1.janvāra ir ieviesta progresīvā IIN likme, tāpēc gada beigās, iesniedzot GID, pārrēķinās nodokli, ņemot vērā kopējo gadā saņemto ienākumu.

Nodokļa likme:

20% – gada ienākumam līdz 20 004 euro;

23% – gada ienākuma daļai no 20 004 euro līdz 55 000 euro;

31,4% – gada ienākuma daļai, kas pārsniedz 55 000 euro.

Gada diferencēto neapliekamo minimumu (neapliekamais minimums, kas atkarīgs no nodokļa maksātāja gada ienākumu apmēra) piemēro, iesniedzot GID.No likuma ir izslēgta norma, kas ļāva autoratlīdzības saņēmējam neveikt valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (turpmāk – VSAOI) no autoratlīdzības kā pašnodarbinātai personai, ja viņš ir darba ņēmējs un vienlaikus saņem autoratlīdzību.

Ja autoratlīdzības saņēmējs pie viena vai vairākiem darba devējiem saņem algu lielāku par 430 euro mēnesī, nav jāveic VSAOI kā pašnodarbinātajam.

Savukārt, ja autoratlīdzības saņēmējs nav darba ņēmējs vai darba alga nesasniedz 430 euro, tam ir jāveic VSAOI kā pašnodarbinātai personai no brīvi izraudzītiem ienākumiem, kuri nedrīkst būt mazāki par 430 euro, un jāiesniedz pašnodarbinātā ziņojums. Ja mēnesī saņemtā autoratlīdzība ir mazāka par 430 euro, autors no tās VSAOI var neveikt.

Autoratlīdzības izmaksātājam no 2018.gada 1.janvāra:

no saviem līdzekļiem jāmaksā VSAOI 5% apmērā no autoratlīdzības tās saņēmēja valsts pensiju apdrošināšanai;

jāiesniedz VID ziņojums par veiktajām iemaksām pensiju apdrošināšanai no autoratlīdzībām.