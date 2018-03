Kas notiek, kad pasaules lielākās ekonomikas sāk tirdzniecības karu?

Divas pasaules lielākās ekonomikas – ASV un Ķīna – jau pavisam drīz var attapties pilna apjoma tirdzniecības karā. Abu valstu valdības jau paziņojušas par tirdzniecības tarifu noteikšanu, tomēr galvenās Ķīnas un ASV uzņēmēju investoru un likumdevēju bažas ir saistītas ar to, ka pašreizējā situācija varētu eskalēties un kļūt nekontrolējama, vēsta «CNN Money». Kā vēstīts, ASV prezidents Donalds Tramps šomēnes parakstīja rīkojumu par 25% muitas tarifu piemērošanu tērauda importam un 10% tarifa piemērošanu alumīnija importam. Šonedēļ Tramps izteicās, ka šīs rīkojums par tarifu piemērošanu būšot pirmais no vairākiem šādiem viņa administrācijas soļiem. Trampa administrācija arī paziņojusi, ka 50 miljardu vērtam importam gadā no Ķīnas tiks piemērots tarifs 25% apmērā. Arī tarifi alumīnija un tērauda importam tiek attiecināti uz Ķīnu. Reaģējot uz šiem ASV lēmumiem, Ķīna paziņoja par atbildes tarifu piemērošanu importam no ASV. Pagaidām Ķīna noteikusi tarifus trīs miljardu dolāru vērtam importam no ASV. Ja abu pušu «aktivitātes» aprobežosies ar līdz šim paziņotajiem tarifiem, šīs tirdzniecības domstarpības neradīs būtisku globālu ietekmi. Tomēr jau izziņotie pasākumi var gan tiešā, gan netiešā veidā negatīvi ietekmēt tarifiem pakļautos uzņēmumus, to darbiniekus un klientus. Tomēr, «tarifu situācijai» turpinot pasliktināties, sekas var būt daudz nopietnākas.