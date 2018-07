EK mudina «Airbnb» ievērot noteikumus

EK norāda, ka «Airbnb» sniegto pakalpojumu noteikumi ir jāsaskaņo ar Eiropas tiesību aktiem patērētāju tiesību aizsardzības jomā. Negodīgu līguma noteikumu direktīvā ir noteikts, ka standartnoteikumi nedrīkst radīt ievērojamu nelīdzsvarotību starp pušu tiesībām un pienākumiem par sliktu patērētājam. Direktīvā ir arī paredzēts, ka noteikumiem ir jābūt formulētiem vienkāršā un skaidri saprotamā valodā, lai nodrošinātu, ka patērētāji ir skaidrā un saprotamā veidā informēti par savām tiesībām. Attiecībā uz «Airbnb» tas nozīmē, piemēram, to, ka tas nedrīkst maldināt patērētāju, paredzot piekritību tiesai dalībvalstī, kas nav patērētāja dzīvesvietas valsts; Airbnb» nevar vienpusēji un bez pamatojuma lemt par to, kuri noteikumi paliek spēkā, ja tiek izbeigta līguma darbība; Airbnb» nevar liegt patērētājiem juridiskās pamattiesības iesūdzēt tiesā savu izmitinātāju, ja nodarīti miesas bojājumi vai citāds kaitējums; Airbnb» nevar vienpusēji mainīt noteikumus un nosacījumus bez patērētāju pienācīgas, iepriekšējas informēšanas, nedodot tiem iespēju atkāpties no līguma; pakalpojumu izmantošanas noteikumos nedrīkst paredzēt «Airbnb» neierobežotu rīcības brīvību satura dzēšanas ziņā; Airbnb» līguma darbību var izbeigt vai apturēt vienīgi tad, ja šāda rīcība ir izskaidrota patērētājiem, pamatojoties uz skaidri formulētiem noteikumiem, un tas nedrīkst liegt patērētājiem tiesības uz atbilstīgu kompensāciju un pārsūdzību; ir skaidri jāformulē «Airbnb» politika attiecībā uz saņemtās naudas atdošanu atpakaļ, kompensāciju un zaudējumu/kaitējuma atlīdzināšanas prasījumu iesniegšanu, un tas nedrīkst liegt patērētājiem tiesības iedarbināt pieejamos tiesību aizsardzības līdzekļus.