Asociācija: Šogad ķīmijas un farmācijas industrijā sagaidāma stabila izaugsme

Kā aģentūru LETA informēja asociācijas pārstāvji, LAĶĪFA ieskatā ķīmija un farmācija ir vienas no vadošajām apstrādes rūpniecības un uz eksportu orientētajām nozarēm Latvijā, kas sniedz nozīmīgu ieguldījumu valsts ekonomiskās izaugsmes veicināšanā. Līdz ar to asociācija prognozē, ka arī 2018.gadā lielākajai daļai industrijas uzņēmumu būs apgrozījuma pieaugums.

Atbilstoši asociācijas paustajam, Latvijā ķīmiskā ražošana ir ceturtā lielākā nozare, kurā pērn bija nodarbināti aptuveni 4600 strādājošo. Ievērojamu ieguldījumu Latvijas tautsaimniecībai sniedza arī farmācija. Līdz ar to tiek prognozēts, ka vietējo zāļu ražotāju kopējais saražotās produkcijas apjoms 2017.gadā pārsniegs 2016.gada rādītāju – 157,39 miljonus eiro bez pievienotās vērtības nodokļa. Indikatīvais pērnā gada ražošanas pieaugums LAĶĪFA uzņēmumiem ir robežās no 4% līdz pat 20%.

LAĶĪFA uzsvēra, ka ķīmija un farmācija jau tradicionāli ir tās tautsaimniecības nozares, kuru uzņēmumu produkcija lielākoties paredzēta realizācijai ārvalstīs. Pērn vidēji 83% no saražoto ķīmisko vielu un produktu apjoma tika realizēti ārpus Latvijas robežām. Dati par 2017.gada pirmajiem trim ceturkšņiem rāda, ka ķīmisko vielu un produktu ražošanas apgrozījums bija 166,94 miljoni eiro. Salīdzinoši, 2016.gada 12 mēnešos tas bija 184,46 miljoni eiro. Līdz ar to tiek prognozēts, ka kopējais 2017.gada apgrozījums varētu būt lielāks nekā gadu iepriekš.

Vienlaikus asociācijā norādīja, ka, sekmējot uzņēmuma izaugsmi, daudzi ķīmijas nozarē strādājošie šogad plāno meklēt arvien tālākus eksporta tirgus. Piemēram, būvmaisījumu ražotājs SIA «Sakret» kā mērķi izvirzījijs iekļūšanu Dienvidkorejas tirgū. Savukārt būvķīmijas ražotājam SIA «Tenachem» 2017.gads bijis nozīmīgs eksporta pozīciju noturēšanā un kopējo rādītāju palielināšanā par 25%. Līdz ar to nostiprināta iekšējā struktūra, un šogad prognozējama izaugsme 8% apmērā.

Pērn farmācijas nozarē kopējais eksports varētu līdzināties 2016.gada apmēriem, kad tie sasniedza 87%. Arī šogad uzņēmumi apņēmušies iekarot jaunus tirgus, līdz ar to kāpināt eksporta apjomu. SIA «Silv EXPO» cer apgūt ASV un Malaizijas tirgus, bet AS «Grindeks» – Dienvidaustrumāzijas valstu tirgu. Savukārt AS «Olainfarm» kā šā gada mērķa tirgu nosaukusi Turciju, bet farmaceitisko produktu ražošanas uzņēmums SIA «LMP» plāno ieiet Polijas tirgū un atjaunot eksportu uz Baltkrieviju.

LAĶĪFA izpilddirektore Raina Dūrēja-Dombrovska skaidroja, ka mērķu sasniegšanai ķīmijas un farmācijas uzņēmumi investē gan ražotņu un noliktavu ēku modernizēšanā, gan jaunu iekārtu iegādē, gan pētījumos un inovatīvu produktu izstrādē. «Jānorāda, ka viena ķīmijas un farmācijas uzņēmuma ieguldījumi attīstībā svārstās no 20 000 eiro līdz pat vairākiem miljoniem eiro, ja tiek plānots iegādāties jaunu ražošanas iekārtu vai iecerēta ražotnes rekonstrukcija,» uzsvēra asociācijas izpilddirektore.

Vienlaikus Dūrēja-Dombrovska sacīja, ka, līdzīgi kā daudzās citās jomās, arī ķīmijas un farmācijas industrijā nozīmīgs kavēklis ir darbinieku trūkums, tādēļ nozare jau pašlaik strādā pie tā, lai motivētu jauniešus apgūt eksaktās zinātnes un izvēlēties karjeru ar ķīmiju un farmāciju saistītās jomās.

Savukārt runājot par turpmākajiem gadiem, LAĶĪFA izpilddirektore atzina, ka Latvijā, līdzīgi kā citviet Eiropas Savienībā (ES), farmācijai liels izaicinājums ir cīņa pret zāļu viltojumiem. Līdz ar to, lai nodrošinātu godīgu konkurenci, 2019.gada februārī spēkā stāsies jaunas ES Viltoto zāļu direktīvas prasības, kuru mērķis ir aizsargāt pacientus no viltotu zāļu iekļūšanas legālā piegādes ķēdē. Zāļu verifikācijas sistēmas ieviešana jau šogad daudziem farmācijas nozares ražotājiem radīs ievērojamus izdevumus, norādīja Dūrēja-Dombrovska.

LAĶĪFA ir dibināta 1995.gadā, kad, apvienojoties lielākajiem farmaceitisko produktu ražotājiem, tika izveidota Latvijas Zāļu ražotāju asociācija. Tā ir bezpeļņas organizācija, kas pārstāv uzņēmēju intereses valdībā, Saeimā, izpildinstitūcijās, un tās galvenie darbības virzieni ir piedalīšanās nozares likumdošanas aktu izstrādē un pilnveidošanā, konsultāciju sniegšana par likumdošanas ieviešanas jautājumiem un nozarei labvēlīgas uzņēmējdarbības vides attīstības veicināšana.