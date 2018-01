Šarmants mansarda dzīvoklis Alpu stilistikā Siguldas «Mazajā Šveicē»

Izpletusies gar abiem Gaujas senlejas krastiem, Sigulda ir viena no krāšņākajām pilsētām Latvijā. Tās apkārtne ir iekļauta Gaujas Nacionālajā parkā, kas ir unikāls, ģeoloģiskos procesos radies dabas komplekss, kam nav analoga visā Baltijā. Nevar iedomāties labāku vietu Latvijā šeit izbūvētam ciematam «Mazā Šveice», kas ir veidots vienotā arhitektoniskā stilā ar Alpu arhitektūrai raksturīgām iezīmēm. Šobrīd ciematā pieejams šarmants mansarda dzīvoklis ar kamīnu šalē («chalet») interjera cienītājiem.

Tikai 50 minūšu braucienā no Rīgas centra Siguldas unikālajā projektā «Mazā Šveice» jaunus saimniekus gaida 186,6 kvadrātmetrus plašs trīsistabu dzīvoklis ar romantisku interjeru Alpu stilistikā. Šādam iekārtojumam raksturīgs romantisms un vienkāršība, pasteļtoņi, iekšējā apdare no dabīgiem materiāliem, galvenokārt no koka un akmens, un pats galvenais atribūts - kamīns mājokļa centrā. Piedāvātais īpašums iemieso Alpu stilistiku tā labākajās tradīcijās.

FOTO: City24.lv

Dēļu grīda, mīksti paklāji, koka mēbeles, griestu sijas, pārdomāts gaismeklis, kas imitē iededzinātas sveces - katra detaļa interjerā nav nejauša un šajā mājīgajā oāzē aicina ļauties mieram un harmonijai.

FOTO: City24.lv



Plašajā mājoklī ir divas guļamistabas un viesistaba, divas garderobes telpas, saimniecības telpa, divi sanitārie mezgli, pazemes autostāvvieta divām automašīnām un atvērta tipa balkons.

FOTO: City24.lv

Iedvesmojoša ir arī īpašuma apkārtējā vide. 2017.gada pilsētu zīmolu topā Sigulda kļuva par otro mīlētāko pilsētu Latvijā. Siguldas novads ir viena no nedaudzajām pašvaldībām, kurai kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas iedzīvotāju skaits turpina pieaugt.

Palielinoties Siguldas skolās izglītojamo skaitam, pašvaldība mērķtiecīgi realizē vērienīgu skolu infrastruktūras attīstību. Siguldā ir viena no jaunākajām skolām Latvijā – 2013.gadā izveidotā Laurenču sākumskola, kurā īsteno jauna tipa pieejas mācībvielas pasniegšanā – brīvdabas klases, starptautiskās iniciatīvas, praktizē zaļo domāšanu un citus inovatīvus risinājumus. Turpmākajos gados plānots veikt Siguldas ģimnāzijas un vidusskolas paplašināšanu, radot iedvesmojošu izglītības vidi ar mūsdienīgu saturu.

Sigulda ir arī olimpisko čempionu dzimtene – pilsētā ir iestādīta septiņu koku aleja, kas tapusi par godu siguldiešu līdz šim izcīnītajām olimpiskajām medaļām. Tiek ieguldīts liels darbs vietējā sporta infrastruktūrā, lai ar laiku šai alejā iestādītu vēl vairāk koku.

2017. gadā durvis vēra Siguldas Sporta centrs, kas ir pēdējo 30 gadu laikā ievērojamākā būve novadā un nozīmīgākā investīcija sporta attīstībā. Šeit trenējas gan topošie profesionāļi, gan vietējie iedzīvotāji. Pakalpojumu klāsts ir ļoti plašs, no zīdaiņu peldināšanas līdz prasmju apgūšanai kāpšanā pa traversu sienu. Īpaši jāuzslavē «Fisher» slēpošanas centrs, kas, pateicoties saldējošai sistēmai zem trases seguma, darbojas arī mainīgajos laika apstākļos. Šī ir vienīgā šāda tipa saldētā trase Austrumeiropā.

Siguldā norisinās arī bagāta kultūras dzīve. Šī ir mājvieta vienam no spilgtākajiem Latvijas kultūras notikumiem – Starptautiskajiem Opermūzikas svētkiem, kuru ietvaros mūzikas baudītājiem ir iespēja klausīties pasaules līmeņa zvaigznes, tādas kā Maija Kovaļevska, Kamens Čanevs, Marina Rebeka un citas. Nākamgad plānots pabeigt Siguldas novada Kultūras centra rekonstrukcijas projektu, kas nodrošinātu pilnvērtīgu kultūras baudījumu ikvienam tā apmeklētājam. Tāpat tuvākajos gados plānota arī Jaunās pils pārbūve, lai šis unikālais komplekss varētu pārtapt par radošu kvartālu un vietu, kur veiksmīgi attīstīties radošajai uzņēmējdarbībai, radot arī jaunas darba vietas.

FOTO: City24.lv

Plašāk par mansarda dzīvokli projektā «Mazā Šveice» skaties šeit!