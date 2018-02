Precizēts, kāda informācija kredītiestādēm jāsniedz VID par personu kontiem

Deputātiem iepriekš raisījās diskusijas par to, vai grozījumi būs atbilstoši Satversmei saistībā ar samērīgumu par personu datu izmantošanu. Tāpēc deputāti atbalstīja priekšlikumu, nosakot, ka Ministru kabinets izvērtēs regulējuma piemērošanas gaitu un rezultātus, it īpaši to, vai ir izslēgta jebkāda nesamērīga iejaukšanās datu subjekta tiesībās uz privātās dzīves neaizskaramību.

Līdz šim bija noteikts, ka VID tiks sniegta informācija par kontu, kura iepriekšējā gada kopējā debeta vai kredīta apgrozījuma summa pārsniedza 15 000 eiro, nevis konkrētu klientu. Likuma izmaiņu anotācijā pausts, ka grozījumi nepieciešami, jo regulējumam pakļautās fiziskās personas, sadalot savus maksājumus starp vairākiem kontiem, kas atvērti vienā kredītiestādē vai pie viena maksājumu pakalpojumu sniedzēja, varētu izvairīties no to datu iekļaušanas VID sniedzamajos ziņojumos.

Tāpēc likumā par nodokļiem un nodevām turpmāk tiek noteikts, ka kredītiestāde un maksājumu pakalpojumu sniedzējs informēs VID par konkrētu klientu, kura pieprasījuma noguldījuma kontu un maksājumu kontu iepriekšējā gada kopējā debeta vai kredīta apgrozījuma summa ir 15 000 eiro vai vairāk.

Likuma izmaiņas nosaka, ka kredītiestāde un maksājumu pakalpojumu sniedzējs pirmo reizi VID sniegs informāciju nevis par klientiem, kuru konta debeta vai kredīta apgrozījums 2017.gadā pārsniedz 15 000 eiro, bet gan par klientiem, kuru pieprasījuma noguldījuma kontu un maksājumu kontu kopējā atlikuma summa uz 2018.gada 1.janvāri ir 15 000 eiro vai vairāk. Informācija tiks sniegta, norādot klienta datus un pieprasījuma noguldījuma kontu un maksājumu kontu atlikuma kopsummu. Šo informāciju būs jāiesniedz VID līdz 2018.gada 1.septembrim.

Kā ziņots, Saeima pērn jūlijā pieņēma grozījumus likumā par nodokļiem un nodevām, kas paredz pienākumu kredītiestādēm un maksājumu pakalpojumu sniedzējiem reizi gadā VID iesniegt informāciju par klientiem - fiziskajām personām, kuru konta debeta vai kredīta apgrozījums iepriekšējā gadā pārsniedza 15 000 eiro.