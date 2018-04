SM pārstāvniecībai Liepājas SEZ valdē atkārtoti virza Džinetu Innusu

Jautājumu par Innusas apstiprināšanu Liepājas SEZ valdē plānots skatīt valdības sēdē, kas notiks 24.aprīlī. Valdībai būs arī jāvērtē Innusas lūgums atļaut savienot Liepājas SEZ valdes locekļa amatu ar SM valsts sekretāra vietnieces amatu, jo Liepājas SEZ valdes locekļa amats likuma izpratnē ir amats, kura savienošanai nepieciešams saņemt Ministru kabineta atļauju.

Innusa patlaban pilda arī valsts kapitāla daļu turētāja pienākumus tādās kapitālsabiedrībās kā VAS «Latvijas dzelzceļš», VAS «Starptautiskā lidosta «Rīga«», VAS «Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs», VAS «Latvijas gaisa satiksme» un VAS «Ceļu satiksmes drošības direkcija».

Liepājas SEZ valdes locekļus ieceļ amatā uz pieciem gadiem.

Saskaņā ar Liepājas SEZ likumu tās valdē ir deviņi valdes locekļi - trīs Liepājas pilsētas domes un trīs Liepājas komersantu pārstāvji, kurus amatā ieceļ un no amata atbrīvo ar Liepājas pilsētas domes lēmumu, un trīs valsts interešu pārstāvji, kuri deleģēti no Ekonomikas ministrijas, Finanšu ministrijas un Satiksmes ministrijas un kurus amatā ieceļ un no amata atbrīvo Ministru kabinets.