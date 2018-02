Komisāre: Baltijas valstīm jāmeklē kopsaucējs «Rail Baltica» jautājumā, ja tās nevēlas zaudēt finansējumu

«Mums Eiropas Savienībā pastāv skaidrs princips - «izmanto vai zaudē» (»use it or lose it«). Man ir daudz projektu, kuri gribētu izmantot jūsu naudu, jo tā ir liela nauda. (..) Neaizmirstiet, ka ES līdzfinansē projektu aptuveni 85% apmērā. Sakiet, kurš projekts vēl ES līmenī tiek līdzfinansēts tādā apmērā? Lūdzu neļaujiet šai iespējai iet zudumā. Es nerunāju par to, kuram ir taisnība un kuram nav, mums jāatrod risinājums un jāvirzās uz priekšu,» viņa norādījusi publiskā diskusijā Viļņā.

Bulca arī uzsvērusi, ka projektā būtu aktīvāk jāiesaista Polija.

Jau ziņots, ka 1.februārī notikušajā «RB Rail» akcionāru sapulcē Igaunijas un Lietuvas akcionāri nobalsoja par Rubesas atstādināšanu, bet Latvijas pārstāvis, «Eiropas dzelzceļa līnijas» (EDzL) vadītājs Andris Linužs balsojumā atturējās.

Satiksmes ministrs Uldis Augulis (ZZS) aģentūrai LETA iepriekš norādīja, ka lēmums attiecībā uz valdes priekšsēdētājas amatu vēl jāpieņem uzņēmuma padomei. Taujāts par akcionāru no pārējām Baltijas valstīm lēmumu, ministrs norādīja, ka Igaunijas un Lietuvas puses savus lēmumus skaidro ar neapmierinātību ar Rubesas darbu un citādāku redzējumu par uzņēmuma darbību.

Savukārt Rubesa izteicās, ka uzņēmuma vadībā saskārusies ar atsevišķu kompānijas padomes locekļu un patieso labuma guvēju pretdarbību «Rail Baltica» projekta pamatnostādnēm. «Atsevišķi «RB Rail» padomes locekļi pieņem lēmumus, sēžot uz diviem krēsliem. Viņi vienlaikus ir gan «Rail Baltica» projekta akcionāri, gan ieviesēji un potenciālie piegādātāji. Nepārtraukti nācās saskarties ar iejaukšanos no augšas gan iepirkumu procesos, gan «RB Rail» valdes locekļu atlases procesā,» viņa sacīja.

Rubesa par «RB Rail» valdes priekšsēdētāju tika iecelta 2015.gada oktobrī. Viņas pilnvaru termiņš beidzas 2018.gada oktobrī.

«RB Rail» akcionāri ir uzņēmumi «Lietuvos geležinkeliai», EDzL un «Rail Baltic Estonia».