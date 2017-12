EM: «Rīgas Siltuma» lēmums iegādāties «Rīgas BioEnerģijas» kapitāldaļas nav pamatots

AS «Rīgas siltums» valdes lēmums, izmantot pirmpirkuma tiesības 50% SIA «Rīgas BioEnerģija» kapitāla daļu iegādei no AS «Bioenerģijas risinājumi», nav pamatots, sacīja «Rīgas Siltuma» padomes priekšsēdētāja vietnieks, Ekonomikas ministrijas (EM) pārstāvis Kaspars Lore.