«Conexus»: Jāmeklē jauni veidi, kā izmantot Inčukalna dabasgāzes krātuvi

Līdz ar dabasgāzes tirgus liberalizāciju ir jāmeklē jauni veidi, kā izmantot Inčukalna dabasgāzes krātuvi, norādīja AS «Conexus Baltic Grid» («Conexus») valdes priekšsēdētāja Zane Kotāne.

«Inčukalns šobrīd ir zināmās tirgus krustcelēs, kad ir jāmeklē jauni veidi, kā krātuvi izmantot. Pagājušajā gadā sākām pie tā strādāt, un Dānijas kompānija «Ramboll» veica Eiropas Savienības finansētu pētījumu, kā varētu mainīties Inčukalna loma pēc tirgus liberalizācijas un kādi ir jaunie produkti vai lietas, ko Inčukalnam tirgū vajadzētu darīt,» teica Kotāne.

Runājot par galvenajiem pētījuma secinājumiem, viņa atzīmēja, ja agrāk Inčukalns strādāja pārsvarā kā sezonāla krātuve - vasarā notika iesūknēšana un ziemā iesūknētā gāze tika lietota -, tad ir norādīti vēl divi krātuves izmantošanas mērķi, kas pamazām aizstātu sezonālo krātuvi. Viens no tiem ir tā saucamās īstermiņa krātuves izmantošanas variants, bet otrs - apgādes drošības vajadzība.

«Tirgū bieži runā par īstermiņa izmantošanu, saprotot, ka tas nozīmē divas dienas, bet īstermiņa izmantošana krātuvē ir nedaudz cita lieta. Runa ir par to, ka tiek izmantotas cenu svārstības dabasgāzes tirgū, un dabasgāzes tirgus ir ļoti mainīgs. Dabasgāzes biržā cenas svārstās daudz un dažādu faktoru ietekmē, savukārt krātuve kalpo tirgotājam kā veids, kā vadīt un piefiksēt cenas,» skaidroja «Conexus» vadītāja.

Tāpat viņa sacīja, ka krātuve var kalpot arī kā sašķidrinātās dabasgāzes tā saucamais parkings. «Tāda veida kustība ir specifiska. Kad kuģis ir ienācis Klaipēdā, to pēc iespējas ātrāk vajag iztukšot, līdz ar to tehniskajiem procesiem un krātuves produktiem jābūt pakārtotiem tam, lai ekonomiski ātrākā veidā dabasgāze no kuģa nonāktu krātuvē,» norādīja Kotāne.

Kā vēl vienu krātuves darbības virzienu viņa minēja «pīķa» pieprasījuma nodrošināšanu. «Dabasgāzes patēriņš ir ļoti mainīgs. Piemēram, Latvijā vasarā patēriņš var būt vien miljons kubikmetru dienā, bet ziemā pat 12 miljoni kubikmetru dienā. Šos pīķus nodrošināt bez krātuves nav viegli. Tas ir veids, kā krātuvei nākotnē varētu būt lielāka loma. Ja vēsturiski «Latvijas Gāze» krājumus plānoja, prognozējot plūsmas, tad tagad tirgotājiem ir jādomā pašiem un krātuve ir rīks, lai varētu darīt šādas lietas,» atzīmēja «Conexus» valdes priekšsēdētāja.

Lai gan līdz šim krātuvē investīcijas ir bijušas pietiekamas un tā uzturēta ļoti labā stāvoklī, jaunu darbības režīmu nodrošināšanai, ir nepieciešami kapitālieguldījumi. «Ir jāsaprot iespējas pie tā paša dabasgāzes apjoma, kas ir krātuvē, izdot lielāku apjomu pārvades sistēmā, ja ir tāda vajadzība. Mēs strādājam pie savākšanas punktu renovācijām tādā formā, ka ne tikai tiek aizstātas vecās iekārtas, bet tiek mainīts tehnoloģiskais process, atdalot katru no urbumiem, lai tie būtu individuāli vadāmi. Šobrīd krātuves urbumus vada kopā, bet, veicot atdalīšanu, atdeve būtu pavisam cita. Tāpat attiecībā uz urbumu rekonstrukcijas darbiem viena lieta ir drošība, piegādes laiku maiņa, bet otra lieta - tādu tehnoloģiju izvēle, kas ļautu urbumam strādāt efektīvāk. Tieši to prasa tirgus apstākļi - ātri un elastīgi nodrošināt tirgotājiem nepieciešamās lietas,» klāstīja Kotāne.

Pēc viņas teiktā, Inčukalna krātuve varētu pretendēt uz Eiropas Savienības (ES) līdzfinansējumu šo projektu īstenošanai. «Šobrīd strādājam, lai «Ramboll» ieteiktos kapitālieguldījumus paši izpētītu un izvērtētu un varētu gatavoties līdzfinansējuma pieteikuma iesniegšanai. Iepriekš «Latvijas Gāzei» šis finansējums nebija pieejams, jo Latvijā nebija ieviesta attiecīgā direktīva un nebija veikta uzņēmuma sadalīšana, taču tagad «Conexus» varēs pieteikties līdzfinansējumam, lai vismaz daļēji finansētu nepieciešamos kapitālieguldījumus,» sacīja «Conexus» vadītāja un prognozēja, ka pieteikšanās konkursam tiks izsludināta jau šogad.

Vienlaikus viņa apliecināja, ka pieteikties ES līdzfinansējumam kompānija varēs arī pirms sertifikācijas iziešanas.

AS «Conexus Baltic Grid» dibināta 2016.gada 22.decembrī, reorganizācijas rezultātā no «Latvijas gāzes» nodalot pārvades un glabāšanas darbības virzienus. «Conexus» ir vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas operators Latvijā, kurš pārvalda Inčukalna pazemes gāzes krātuvi un maģistrālo dabasgāzes pārvades sistēmu, kas tieši savieno Latvijas dabasgāzes tirgu ar Lietuvu, Igauniju un Krievijas Ziemeļrietumu reģionu.