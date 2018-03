Princis Harijs: mēs Mārklai esam ģimene, kāda viņai nav bijusi

Pēc Ziemassvētkiem princis Harijs sniedz atklātu un sirsnīgu interviju Radio 4, kurā mazliet pastāsta, kā gājis šajā vakarā.

«Tas bija fantastiski. Viņa patiešām izbaudīja šo brīdi,» stāsta Harijs par pirmajiem kopīgajiem Ziemassvētkiem.

«Ģimenei patika viņas klātbūtne.»

Atgādinām, ka Megana ir pirmā saderinātā sieviete, kurai ļauts sagaidīt Ziemassvētkus kopā ar karalisko ģimeni. Kembridžas hercogienei Keitai Midltonei šādas iespējas nebija, kamēr viņa oficiāli nestājās prinča Viljama sievas kārtā.

«Es domāju,

mēs kopā ar brāli un brāļa sievu pavadījām burvīgu laiku.

Mēs skraidījām kopā ar bērniem, un Ziemassvētki bija fantastiski,» turpina Harijs.

Harijs ir vairākkārt uzsvēris, ka Megana apbrīnojami ātri adaptējas karaliskajā ģimenē, kaut tas esot liels darbs. «Es domāju, mums ir viena no lielākajām ģimenēm, kādu es zinu, un tas vienmēr ir sarežģīti,» stāsta Harijs.

«Viņa veic absolūti apbrīnojamu darbu, esot ar mums kopā. Tā ir ģimene, kāda, iespējams, viņai nekad nav bijusi...»

