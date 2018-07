Pētnieks vērsa uzmanību uz Trampa saudzīgo attieksmi pret Krieviju atšķirībā no diviem iepriekšējiem ASV prezidentiem. «Vienīgais Trampa daudz maz kritiskais izteikums pret Krieviju bija tas, ka abas valstis - gan Krievija, gan ASV - ir vainīgas pie sliktām attiecībām. Sliktajās attiecībās ir vainojami demokrāti [bijušais ASV prezidents Baraks] Obama, mediji, birokrāti, bet Krievija neko nav izdarījusi. Viņš nerunāja par Ukrainu, nepieminēja Sīriju un nerunāja neko par britu indēšanu vai Krievijas mācībām, kas ir ļoti dīvaini. Līdz šim visi ASV prezidenti visos samitos runāja, ka vajag sadarboties, bet vienlaikus atzina, ka Krievijā ir problēmas ar demokrātiju un tiek pārkāptas cilvēktiesības. (..) Trampa pieeja ir nekritizēt Krieviju ne par vienu no šiem jautājumiem atšķirībā no ASV iepriekšējo divu prezidentu pieejas, un mēģināt kaut kādā veidā sadarboties,» teica Hiršs.