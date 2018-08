Praktiski padomi, kā iekārtot virtuvi par saprātīgu cenu

Virtuves mēbeles ir svarīgs aspekts, kuram noteikti vajadzētu pievērst uzmanību. Bez tām iztikt nevaram, tādēļ, iekārtojot telpu, jāpadomā par to, vai vari atļauties iegādāties visu nepieciešamo no jauna, vai arī jāizmanto tas, kas jau ir pieejams. Ja iekļaušanās budžetā norāda uz to, ka jāatstāj tas, kas bijis līdz šim, laba alternatīva ir mēbeļu pārkrāsošana. Šis būs krietni ekonomiskāks variants, kas palīdzēs radīt vēlamās pārmaiņas. Savukārt, ja vēlies ienest telpā svaigas vēsmas, nav nepieciešams pirkt jaunus komplektus. Dažkārt pietiek tikai ar to, ka iegādāti, piemēram, jauni virtuves krēsli, kas rada pilnīgi citu atmosfēru.