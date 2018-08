Grieķija saņem pēdējo starptautiskās finanšu palīdzības maksājumu

Kopumā 9,5 miljardus eiro no saņemtās summas Grieķija izmantos, lai līdz 24 miljardiem dolāru palielināt finanšu rezerves, kuras izmantot pēc valsts glābšanas programmas noslēguma. Savukārt pārējie 5,5 miljardi eiro tiks izmantoti parādsaistību apkalpošanai.

Kā ziņots, eirozonas valstu finanšu ministri jūnijā vienojās noslēgt astoņus gadus ilgušās Grieķijas glābšanas programmas, atvieglojot šīs valsts parādu un piešķirot tai lielu maksājumu. Ministri vienojās pagarināt maksājumu termiņus par desmit gadiem lielai daļai no Grieķijas kopējām parādsaistībām, kuras sasniegušas 180% no IKP. Kreditori arī nolēma Grieķijai piešķirt 15 miljardu eiro maksājumu, lai atvieglotu valsts aiziešanu no glābšanas programmas.