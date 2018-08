Ziemas kviešu kvalitāte šogad ir laba, auzām - sliktāka nekā pērn

Komentējot šā gada labības ražas tendences, viņa norādīja, ka ziemas kviešu kvalitāte šogad ir laba, taču graudi ir mazāki. To ražīgums ir tikai 4,5-6 tonnas no hektāra, kamēr vajadzētu būt 7-8 tonnām no hektāra. Tāpat viņa pastāstīja, ka "Rīgas dzirnavnieks" kopumā ir apmierināts arī ar rudzu kvalitāti, kuras būtisks rādītājs ir krišanas skaitlis un tilpummasa. Lai arī rudzu graudi šogad ir padevušies sīkāki, starp tiem ir mazāk melno graudu. Rudzu kvalitāte visos reģionos ir līdzīga. Tikmēr to ievākums ir mazāks, jo parasti no hibrīda šķirnes rudziem ienācās 8-9 tonnas no hektāra, bet šogad tās ir 5-6 tonnas no hektāra.