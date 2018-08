ST ierosinājusi lietu saistībā ar OIK "pretlikumīgo regulējumu"

Apstrīdētās normas attiecas uz elektroenerģijas ražotājiem, kas ražo elektroenerģiju no atjaunojamajiem energoresursiem, kā arī tiem, kas ražo elektroenerģiju koģenerācijā, un kas saņem valsts atbalstu elektroenerģijas obligātā iepirkuma veidā. Apstrīdētās normas nosakot netaisnīgu, nesamērīgu un to izdošanas mērķim neatbilstošu pārkompensācijas aprēķinu.

"Līdz šim esam nodarbojušies ar OIK afēras atmaskošanu, tomēr šīs afēras īstenotāji izmisīgi izvairās īstenot pasākumus, kas šo afēru izbeigtu, to apliecina arī "OIK darba grupas" sagatavotais ziņojums. Tāpēc no OIK afēras atmaskošanas pārejam uz tās terminēšanu - darbībām, lai šī afēra tiktu izbeigta, neatkarīgi no tā, ko cenšas panākt šīs afēras piesedzēji. Esam sagatavojuši pamatotu prasību Satversmes tiesai, konkrēti norādot, kuras no normām ir prettiesiskas un ļauj turpināt iedzīvotāju apzagšanu ar valdības līdz šim piekoptām un nu jau arī ar jaunām "OIK metodēm"," norādīja Zariņš.