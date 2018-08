Izsludina iepirkumu dzelzceļa elektrifikācijas projekta pirmajam posmam

Dzelzceļa elektrifikācijas pirmā posma kopējās izmaksas plānotas 441 miljona eiro apmērā (no tā izsludinātā iepirkuma plānotā summa – 425 miljoni eiro). No kopējām pirmā posma izmaksām 347 miljoni eiro paredzēti kā Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums, bet atlikušie 94 miljoni eiro – VAS “Latvijas dzelzceļš” finansējums.

Šī gada 29.martā LDz saņēma Centrālās finanšu un līgumu aģentūras atzinumu par projekta atbalstīšanu un tā iesniegšanu Finanšu ministrijā tā turpmākai virzībai Eiropas Komisijā. Ir saņemts JASPERS* ekspertu gala atzinums , un pirms projekta dokumentācijas nosūtīšanas Eiropas Komisijai (EK) šobrīd to izvērtē EK tehniskās palīdzības neatkarīgais eksperts “JASPERS IQR” (JASPERS Independent Quality Review – Neatkarīga kvalitātes pārbaude”).

* JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European Regions) ir tehniskās palīdzības partnerība starp Eiropas Komisiju, Eiropas Investīciju banku (EIB) un Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku (ERAB), kas tiek nodrošināta Centrālajām un Austrumeiropas ES dalībvalstīm, lai uzlabotu lielo projektu dokumentācijas kvalitāti pirms iesniegšanas Eiropas Komisijai atbalstīšanai un finansējuma piešķiršanai no ES struktūrfondiem un Kohēzijas fonda. JASPERS palīdzība mērķis ir veicināt projektu ātrāku apstiprināšanu Eiropas Komisijā un kohēzijas politikas sekmīgu īstenošanu. Šis pakalpojums dalībvalstīm ir bez maksas.