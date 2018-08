Ekonomika kā ierocis: vai esam jaunas krīzes priekšā?

Savukārt šo problēmu rezultātā Ankara varētu mainīt savu politiku. Tomēr pagaidām izskatās, ka Turcija ir izlēmusi pretoties amerikāņu diktātam. Tas tāpēc, ka pretestība ārējai ietekmei ir viens no Erdogana ārpolitikas pamatprincipiem. Piekāpība šajā sfērā nozīmētu pliķi politiskajiem reitingiem. Diemžēl Turcijas spītība nepalīdz krīzes risināšanai un pat pasliktina to vēl vairāk.

Turcijas gadījums parāda, ka politikas tieša intervence ekonomikas funkcionēšanā un neatkarīgas centrālās bankas trūkums ļoti bieži apgrūtina situācijas atrisinājumu. Nenoliedzami, ka Erdogana pretestība procentu likmju palielināšanai ir zināmā mērā arī pamatota no ekonomiskā viedokļa (izaugsmes mākslīga bremzēšana ilgtermiņā var radīt arī ekonomisku recesiju), taču šajā gadījumā Erdoganam vismaz ilgtermiņā nav gluži citu iespēju. Problēmu pieauguma gadījumā Turcija būs spiesta aizņemties naudu no Starptautiskā Valūtas fonda (kura viens no nosacījumiem arī varētu būt banku procentu likmes palielināšana) vai no citiem ārējiem spēlētājiem. Piemēram, Turcijas sabiedrotā Katara jau šonedēļ paziņoja par 15 miljardu ASV dolāru aizdevumu, kas ir īslaicīgi spējis stabilizēt liras kursu.