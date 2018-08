"Madara Cosmetics" koncerna apgrozījums pirmajā pusgadā pieaudzis par 30%

Pēc kompānijas pārstāvju vēstītā, pirmajā pusgadā koncerns liels fokusi licis uz e-komercijas sistēmas attīstību un informācijas tehnoloģiju (IT) projektu realizāciju ar mērķi automatizēt uzņēmuma darbību. "Līdzšinējā e-komercijas sistēma piedzīvojusi virkni būtisku uzlabojumu un ieguvusi papildu rīkus, kas sekmē e-komercijas sistēmas darbības efektivitāti. No IT projektiem izceļama biznesa inteliģences sistēmas ieviešana, kas ļaus paātrināt datu apstrādi un analītiku, kas attiecīgi palīdzēs lēmumu pieņemšanas procesā visos uzņēmuma departamentos," teikts pārskatā, piebilstot, ka e-komercijas sistēmas un IT projektu attīstībā kopumā ir ieguldīti 113 000 eiro.