No "Latvijas Ceļa" līdz "Jaunajai vienotībai". Edgars Rinkēvičs

Interneta vidē pieejamā informācija liecina, ka Rinkēvičs no 1993. līdz 1994. gadam bijis žurnālists ārpolitikas un starptautisko attiecību jautājumos Latvijas Radio. 1995. gadā viņš sāka strādāt Aizsardzības ministrijā, kur sākumā kļuva par Politikas departamenta vecāko referentu (līdz 1996. gada martam), bet 1996. gadā uz pusgadu kļuva par departamenta direktoru.

Laikā no 1998. līdz 2004. gadam Rinkēvičs bija partijas "Latvijas ceļš" biedrs.

1998. gada februārī viņš kļuva par Baltijas valstu un ASV partnerības hartas nosacījumu izpildes komisijas divpusējās aizsardzības un militāro jautājumu darba grupas vadītāju no Latvijas puses. No 2002. līdz 2003. gadam gadam darbojies delegācijā sarunās par Latvijas iestāšanos NATO (delegācijas vadītāja vietnieks), no 2005. gada līdz 2007. gada janvārim vadījis NATO valstu un valdību sanāksmes organizācijas biroju.