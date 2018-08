Mūžībā aizgājis Kandavas domes deputāts, bijušais priekšsēdētājs Alfreds Ķieģelis

Ķieģelis dzimis 1949.gada 26.aprīlī Kuldīgas rajona Kabiles ciema "Imantās" pienotavas meistara ģimenē, mācījies Kabiles vidusskolā, pēc skolas beigšanas strādājis kolhozā "Kabile". No 1968. līdz 1973.gadam studējis Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas Lauksaimniecības mehanizācijas fakultātē, pēc dienesta padomju armijā turpinājis strādāt kolhozā "Kabile" par galveno inženieri. Izglītību papildinājis, studējot aspirantūrā.

1977.gadā Ķieģelis ar ģimeni pārcēlās dzīvot uz Kandavu un strādāja Kandavas sovhoztehnikumā dažādos amatos. No 1983. līdz 1996.gadam bija Aizdzires ciema padomes priekšsēdētājs, pēc administratīvi teritoriālās reformas - Kandavas novada domes priekšsēdētāja vietnieks, vēlāk trīs gadus Kandavas novada kultūras centra vadītājs.

No 2003. gada 3.februāra līdz 2009.gada 1.jūlijam viņš bija Kandavas novada domes priekšsēdētājs. Atkal atgriezās politikā 2013.gada pašvaldību vēlēšanās no Latvijas Zemnieku savienība saraksta un tika ievēlēts par Kandavas novada domes deputātu, pildīja domes priekšsēdētāja vietnieka pienākumus. 2016.gada 28.decembrī tika ievēlēts par Kandavas novada domes priekšsēdētāju, amatā nostrādāja līdz 2017.gada 19.jūlijam. No 2017.gada jūlija bija Kandavas novada domes deputāts.