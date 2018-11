Cūkgaļas cena Latvijā mēneša laikā palielinājusies par 1,2%

ES cūkgaļas importa apmēri no šā gada janvāra līdz augustam ir palielinājušies par 0,4%, bet importa vērtība ir nedaudz kritusies. Samazinās cūkgaļas imports no Šveices un ASV, savukārt pieaug cūkgaļas eksports no Serbijas, Ķīnas, Norvēģijas un Čīles. Pasaules mērogā Ķīna un Honkonga ir samazinājusi cūkgaļas importu, jo cīnās ar ĀCM ierobežojumiem.