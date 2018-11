Reģistrēts jauns uzņēmums slavenās "Sēnītes" atdzīvināšanai

Čākurs aģentūrai LETA atgādināja, ka pirms laika nāca klajā ar ideju par restorāna kompleksa "Sēnīte" attīstīšanu, dibinot publisku AS, kurā ikviens varētu iegādāties akciju vai akcijas, tādējādi kļūstot par vienu no kādreizējā restorāna kompleksa "Sēnīte" īpašniekiem. Pēc viņa teiktā, ideja par "Sēnītes" attīstīšanu joprojām nav zudusi. "Sēne" reģistrēta ar domu sniegt sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus restorānu kompleksā "Sēnīte", to veidojot kā AS, kuras personāls vienlaikus ir arī akciju turētāji.