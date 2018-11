Atteiksies no vienota pamata darbalaika valsts pārvaldes iestādēs no plkst.8.30 līdz 17

Tāpat Valsts kancelejā piebilda, ka patlaban Valsts pārvaldes iekārtas likums paredz, ka iestādes darba organizāciju nosaka iestādes vadītājs, līdz ar to iestādes vadītāja kompetencē ir noteikt iestādes vai tās struktūrvienības darbalaiku. Tiek arī skaidrots, ka darba tirgus tendences liecina, ka valsts tiešās pārvaldes iestādes pāriet no darba organizācijas laikposmā no plkst.8.30 līdz 17 uz elastīgākām formām, vienlaikus nodrošinot 40 stundu darba nedēļu normālā darbalaika ietvaros.