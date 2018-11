Turpinās dzēšanas darbi Kalnciema ielā; satiksmes ierobežojumi arī rīt

Notikuma vietā strādā liels daudzums operatīvie darbinieki - ugunsdzēsēji no autokāpnēm ēku aplaista ar ūdeni, lai apturētu gruzdēšanu, kā arī plēš nost jumta konstrukcijas, lai apturētu ugunsgrēku.

Valsts policijas darbinieki regulē satiksmi - satiksme uz un no Bolderājas ir slēgta. Dežūrē arī pašvaldības policija, mediķi, "Rīgas siltums". Notikuma vietā ir nogādāta speciālā tehnika būvgružu savākšanai.

Ugunsdzēsējiem un glābējiem ierodoties, konstatēts, ka no sešstāvu neapsaimniekotas ēkas jumta nāk dūmi, bet gandrīz visi stāvi deg ar atklātu liesmu un uguns strauji izplatās. Tā kā ēkas iekšpusē griesti bija no koka un apdeguši krita lejā un ēkas starpstāvu pārsegumi draudēja iegrūt, dzēšanas darbus veikt iekšpusē bija bīstami pašiem glābējiem, tāpēc ugunsgrēka dzēšana tika veikta no ārpuses.