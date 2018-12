Vai veļas mazgājamajai mašīnai ir nepieciešama tvaika funkcija?

Īpaši vērtīgi ir tas, ka tvaika funkcijai piemīt veļas “atsvaidzināšanas” īpašība. Ko tas nozīmē? Ja vēlies savu apģērbu vai veļu padarīt svaigu, gaisīgu un atbrīvot no nevēlama aromāta, tad to ir iespējams izdarīt 20 minūšu laikā, ievietojot to veļas mašīnā, uzstādot funkciju “atsvaidzināšana” un veļa iegūs patīkamu aromātu, nemērcējot to ūdenī. Ja vēlies padarīt veļu mīkstāku, tad izvēlies “veļas mīkstināšanas” funkciju, kas tikai ar tvaika palīdzību, bez jebkādiem papildus ķīmiskiem veļas mīkstinātājiem, padarīs veļu mīkstu un īpaši patīkamu pieskārieniem.