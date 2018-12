PTAC aicina neaizņemties naudu svētku svinībām

Pēc aptaujas datiem, visbiežāk (8%) naudu svētku vajadzībām iedzīvotāji aizņemas no nebanku aizdevējiem, ņemot ātro kredītu, atverot kredītlīniju vai izmantojot līdzvērtīgu pakalpojumu. Nākamie populārākie aizdevēji minēti ģimenes locekļi, draugi un paziņas (5%) un bankas (5%), kur tiek ņemts patēriņa kredīts, noformēta kredītkarte vai izmantots kāds cits pakalpojums. Tāpat cilvēki mēdz iegādāties preces līzingā (4%) vai aizņemties naudu no darba devēja (2%).

Lielākoties svētku vajadzībām iedzīvotāji mēdz aizņemties summu no 51 līdz 100 eiro - tā norādījuši 35% no naudas aizņēmējiem. Lielākas summas, no 501 līdz 1000 eiro aizņemas 7% aizņēmēju.