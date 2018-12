Aptauja: 48% iedzīvotāju Ziemassvētku tēriņi rada stresu

Pēc aptaujas datiem, Latvijas iedzīvotāju apņēmība atteikties no pārmērīgiem izdevumiem ir tieši saistāma ar piedzīvoto stresa jeb diskomforta pakāpi meklējot dāvanas - jo lielāks bijis stress, jo lielāka vēlme atteikties no vērtīgu Ziemassvētku dāvanu pasniegšanas un/vai saņemšanas. Lielāko pretestību un nevēlēšanos atteikties no dārgām dāvanām izrādījuši jaunieši vecumā no 18 līdz 29 gadiem - katrs piektais jaunietis atzinis, ka būtu vīlies, saņemot simboliskas vērtības dāvanu, un tādu arī neplāno pasniegt citiem. Savukārt gluži pretējās domās ir seniori, kas visaktīvāk atbalsta šādu pieeju un to arī piekopj. Vienlaikus salīdzinoši turīgākā sabiedrības daļa vislabprātāk svētkos saņemtu un pasniegtu simboliskas dāvanas - šādu atbildi snieguši 88% aptaujāto.