NBS auto iepirkumā uzvar Somijas kompānija; divi pretendenti iesnieguši sūdzības

Iepirkuma līgumu paredzēts slēgt sākotnēji uz desmit gadiem ar iespēju to pagarināt. Viena no prasībām paredz, ka pretendentam būs jāpiedāvā savs piegādes drošības risinājums, kas nozīmē, ka tiks nodrošināta vietējās industrijas iesaiste.

Liela daļa no NBS īpašumā esošajiem taktiskajiem transportlīdzekļiem ir vismaz 20 gadus veci un vecāki. Daudzi no šiem transportlīdzekļiem ir sliktā tehniskā kārtībā un tie ir bieži jāremontē, norāda AM, uzsverot, ka katru gadu to remonts kļūst laikietilpīgāks un dārgāks. Jauni transportlīdzekļi esot nepieciešami arī, lai realizētu attīstības projektus, kas skar artilēriju, pretgaisa aizsardzību un Zemessardzi.