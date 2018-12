Cepu, cepu kukulīti

KNAB decembra vidū lietā par par 10 000 eiro kukuļa pieprasīšanu aizturējis bijušo Daugavpils mēru Rihardu Eigimu. Septembrī KNAB sācis kriminālprocesu par to, ka Daugavpils pilsētas domes amatpersona pieprasījusi kukuli 10 000 eiro apmērā no fiziskas personas saistībā ar Daugavpils pilsētas domes veiktajām iepirkumu procedūrām būvniecības jomā.

Eigims bijis Daugavpils mērs trīs reizes - no 2001.gada 27.marta līdz 2003.gada 10.aprīlim, no 2009.gada 1.jūlija līdz 2009.gada 24.septembrim un no 2017.gada 2.septembra līdz 2018.gada 22.novembrim. Eigims vairākas reizes ir ticis gāzts no mēra amata.