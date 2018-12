Trīs iemesli, kāpēc nav jāgatavo pārāk daudz ēdiena svētku galdam

J. Jansone atzīst, ka pārlieku liels pārtikas daudzums var izraisīt pārēšanos. “Lielai daļai no mums piemīt šāds uzvedības modelis – kad ledusskapī ir daudz garšīga ēdiena, roka pati stiepjas pēc našķiem. Protams, tas noved pie pārēšanās, bet tā sekas – gan īstermiņa (smaguma sajūta vēderā, bezspēks, apātija u.c.), gan ilgtermiņa (ja tādu svētku mūsu dzīvē ir daudz, tas palielinās liekā svara un aptaukošanās risku) nebūt nav patīkamas,” stāsta uztura speciāliste.

Svētku laikā mēs esam īpaši dāsni, un pašiem no tā ir jāuzmanās. “Iegādājoties produktus svētku galda klāšanai, ir vērts iet uz veikalu ar nepieciešamo produktu sarakstu, lai izvairītos no spontāniem pirkumiem,” rekomendē J. Jansone. Dažkārt mēs tērējām lieku naudu, iegādājoties produktus “katram gadījumam”, un ļoti bieži tos neizlietojam un metam ārā – kas ir nelabvēlīgi ne tikai maciņam, bet arī apkārtējai videi, par kuru mūsdienās ir īpaši jārūpējas.

Populārākajiem svētku ēdieniem, kuri lielākoties sastāv no olām, zivs un gaļas, ir ļoti īss uzglabāšanas termiņš, tas nozīmē, ka jau nākamajā dienā šie ēdieni nebūs tikpat svaigi un droši lietošanai. ELVI uztura speciāliste stāsta: “Mikroorganismiem arī garšo rasols, un tie labprāt vairojas produktos, it īpaši tajos, kuri tiek nepareizi uzglabāti. Ilgas sarunas pie svētku galda arī ir viena no mūsu iecienītākajām tradīcijām, taču ēdiena ilglaicīga atrašanās istabas temperatūrā noved pie pārtikas derīguma termiņa saīsināšanas.”