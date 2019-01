Lidosta "Rīga" pērn apkalpojusi par 16% vairāk pasažieru

Līce norādīja, ka lidosta "Rīga" ir viena no pirmajām lidostām Eiropā, kas pagājušajā gadā ar Kohēzijas fondu atbalstu uzsāka inovatīvās "seko zaļajam" gaisa kuģu vadības sistēmas ieviešanu. Projekta laikā manevrēšanas ceļi tika aprīkoti ar īpašām ass ugunīm, kas arī ierobežotas redzamības apstākļos ļauj gaisa kuģiem ātrāk un drošāk manevrēt.

Lidostas valdes priekšsēdētāja uzsvēra, ka lidostas attīstības plānu īstenošanai būtisks ir pērn Ministru kabineta pieņemtais lēmums ļaut uzņēmuma peļņu novirzīt kapitālsabiedrības attīstībai. No 2017.gadā gūtās peļņas dividendēs tiks izmaksāti 23%, bet attīstībai varēs novirzīt 77%, savukārt turpmākos četrus gadus lidosta attīstības projektiem varēs novirzīt 80% no gūtās peļņas. Visi lidostas attīstības projekti tiks finansēti no uzņēmuma pašu līdzekļiem, bez valsts budžeta atbalsta. Kopējais plānotais vidēja termiņa investīciju apjoms ir 139 miljoni eiro.