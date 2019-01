Atklāta saruna: Kāda ir patiesība par izslavēto Stokholmas diētu

- Diēta mainīja manus ēšanas paradumus. Uzturā sāku lietot līdz šim neiepazītus produktus un to kombinācijas. Ja sākumā tas bija neliels izaicinājums, ar laiku iegāju azartā. Vēl jo vairāk tāpēc, ka pēc pirmās nedēļas biju zaudējis jau 5 kilogramus. Receptes bija vienkāršas, bet tik garšīgas, ka sieva tās turpina gatavot vēl tagad. Arī produkti bija viegli pieejami veikalā. Lai arī ievēroju diētu, neizlaidu nevienus svētkus un ar to saistītos gardumus! Mana Stokholmas diētas uztura konsultante man deva ieteikumus, kā darīt tā, lai pat pēc svētkiem kilogrami neatgrieztos. Kopumā es zaudēju 13 kilogamus un tagad jūtos savā labākajā formā.

- Atbrīvojoties no liekajiem kilogramiem, jūs jutīsieties labāk nekā jebkad! Ar savu piemēru jau esmu iedvesmojis gan savu ģimeni, gan kolēģus. Es mēdzu veikalā rokās paņemt 13 kg cukura pakas un atgādināt sev, cik ļoti mans liekais svars mani kādreiz mocīja. Nenovēlu to nevienam! Piesakies Stokholmas diētai un beidzot saved kārtībā savu augumu. Katrs no mums to ir pelnījis!