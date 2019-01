Sestdien gaidāms samērā saulains laiks

Vietām īslaicīgi snigs, vairāk nokrišņu būs naktī Vidzemē - no jūras nākoša sniega mākoņu rinda lokāli atnesīs stipru snigšanu.

Gaisa temperatūra no rīta būs -2..-9 grādi, vietām Kurzemes un Vidzemes piekrastē 0..+1 grāds. Dienā gaiss iesils līdz +2..-3 grādiem.

Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no rietumiem.

Rīgā sestdien gaidāms neliels mākoņu daudzums, nokrišņi maz iespējami, lai gan naktī un no rīta netālu uz austrumiem no galvaspilsētas pamatīgi snigs. Gaisa temperatūra -5 grādi no rīta un -1 grāds dienas vidū.