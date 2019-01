Pagājušā gada laikā samazinājās trešo valstu tūristu pirkumi “tax free” veikalos

Pērn mazinājās pircēju plūsma no Krievijas, šīs valsts pilsoņiem vājā rubļa dēļ iepirkties Latvijā bija dārgi, tomēr viesi no šīs kaimiņvalsts joprojām veidoja lielāko daļu - 60% no visiem pircējiem. Vienlaikus nedaudz vairāk bija pircēju no Baltkrievijas un Ukrainas. Tiem ir tiesības atprasītā pievienotās vērtības nodokli (PVN) par pirkumiem “tax free” veikalos virs 44 eiro dienā. Kopumā Latvijā šajā sistēmā piedalās 2150 veikali, tos tūristi, ierodoties ar lidmašīnu, vilcienu, autobusu vai auto, var atpazīt pēc īpašām uzlīmēm. Par tajos veiktajiem pirkumiem PVN atmaksu 2018. gadā kopumā pieprasīja gandrīz 90 tūkstoši tūristu no 106 valstīm par vidēji 237 eiro lielu pirkumu. "Tax -free" izmanto dažādu preču, arī pārtikas, medikamentu, pat laivu iegādei. Pērn pirkuma grozos mazāk nonāca apģērbi un apavi, bet jūtami mazāk bija luksus preču – par 19%tiem mazinājās juvelierizstrādājumu, pulksteņu iegāde, pat par trešdaļu – elektropreces. Luksusa preču tirgus cieta arī dēļ notikumiem banku sistēmā – lielākās ārvalstu klientus apkalpojošās “ABLV Bankas” darbības pārtraukšana un drastiski ierobežota sadarbība ar nerezidentiem kopumā. “Nerezidenti ir uzturējuši banku kontus šeit un attiecīgi šobrīd, kad mums ir nedienas ar bankām, varbūt viņi izvēlas turēt naudu citur, tik bieži vairs neierodas Rīgā kārtot biznesa lietas,” tā skaidroja "Global Blue Latvija" vadītāja Vineta Kalmane.