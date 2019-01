Rīgā izveidotā "IKEA" apgrozījums pirmajās divās darbības dienās veidoja 657 500 eiro

Tostarp "IKEA" veikala pārvaldītāja Latvijā SIA "Paul Mason Properties" ienākumi no preču pārdošanas pagājušajā finanšu gadā, kas ilga no 2017.gada 1.septembra līdz 2018.gada 31.augustam, bija 654 300 eiro apmērā, bet ienākumi no sniegtajiem pakalpojumiem veidoja 3200 eiro.