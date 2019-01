Ījabs: šī noteikti nav sliktākā no iespējamajām valdībām

Ar ko šī valdība varētu atšķirties no visām iepriekšējām?

Parlamentārā republikā valdības atšķirības izriet no parlamenta atšķirībām, un parlamentu mēs esam ievēlējuši diezgan būtiski atšķirīgu no iepriekšējiem.

Pirmkārt, mēs esam nomainījuši divas trešdaļas no deputātiem – tas nozīmē, ka daudziem nāksies strādāt jaunā vidē, un kamēr cilvēki apgūst pamatzināšanas, paiet zināms laiks.

Kas attiecas uz valdību – mēs, protams, varam sapņot par dažādām ideālām valdībām, bet no reāli iespējamajām šī noteikti nav sliktākā. Redzēsim, kā viņi sāks strādāt un kādi būs premjera uzstādījumi, bet, kopumā raugoties, es nedomāju, ka šajā Saeimas sasaukumā ir iespējama radikāli labāka valdība.

Ar to, kas balsos par un kas balsos pret. Tas, protams, iezīmēs jaunās koalīcijas konsolidētības pakāpi – cik lielā mērā viņi ir vienoti jautājumos par dažu JKP biedru attiecībām ar tiesu varu Latvijā. Taču tas nekādā ziņā nebūs iemesls valdības krišanai. Piekritīsiet – tas ir diezgan netipiski, ka tajās pašās dienās, kad jāapstiprina valdība, no Ģenerālprokuratūras nāk pieprasījums izdot kriminālvajāšanai nevis vienkārši vienu deputātu, bet gan deputātu, kurš, pirmkārt, pats nāk no tiesībsargājošām iestādēm, un, otrkārt, vada pietiekami atbildīgu komisiju, tieši saistītu ar šādiem jautājumiem.