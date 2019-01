Vairāk nekā 40% no Latvijā pārdotā dzeramā piena ražoti ārvalstīs

Gūtmanis, piebilst, ka tirgotājiem ir jāņem vērā Latvijā dzīvojošo cilvēku vēlme nopirkt vietējo produktu un jābūt godīgam veidam, kā to izdarīt. Lai to paveiktu, 61% iedzīvotāju ieskatā būtu jāievieš īpašs marķējums, lai pircēji uzreiz varētu atpazīt vietējo ražotāju piena produktus, 31% ieskatā jāuzliek lielveikaliem par pienākumu vietējās izcelsmes produktus nodalīt no ievestajiem. Savukārt 23% uzskata, ka jārīko plaša sabiedrības informēšanas kampaņa par to, kuri ir vietējie produkti un kuri ne.