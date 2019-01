Vācijā liela interese par Baltijas digitālajiem uzņēmumiem

Dīseldorfa kā pirmā Vācijas-Baltijas Digitālā samita norises vieta nav izvēlēta nejauši - nevienai citai Vācijas federālajai zemei nav tik liels IKT uzņēmumu blīvums - sākot ar vidējiem IT uzņēmumiem, programmatūras izstrādātājiem līdz telekomunikāciju milžiem. Samitā bija pārstāvēti arī tādi pasaules mēroga IKT spēlētāji, kā, piemēram, „Adesso“, „Deutsche Telekom“, „G DATA“ un „Materna“.

Samita otrajā dienā Baltijas valstu delegācija apmeklēja vairākus Ziemeļreinā-Vestfālenē bāzētus uzņēmumus. Igaunijas, Latvijas un Lietuvas pārstāvjiem Leverkūzenē bija iespēja klātienē gūt priekšstatu par pasaulslavenā farmācijas uzņēmuma „Bayer“ tehnoloģisko attīstību un nākotnes vīziju. Dīseldorfā apmeklējot multinacionālā telekomunikāciju konglomerāta „Vodafone“ Vācijas uzņēmumu, tajā tika demonstrēti jaunākie sasniegumi 5G tehnoloģiju testēšanā un pašbraucošo auto attīstībā. Tikmēr viena no labākajiem Vācijas futbola klubiem – Menhengladbahas „Borussia“ – pārstāvji demonstrēja paveikto e-sporta attīstībā un digitālo tehnoloģiju izmantošanā sportā.

Vācija Eiropas Komisijas Digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksa jeb DESI (Digital Economy and Society Index) ziņojumā ierindojas 11. vietā. Tiešsaistes pirkumu ziņā valsts pat ir trešā vieta ES28 (82%) un Vācijas pilsoņi un uzņēmumi aktīvi nodarbojas ar e-komercijas iespējām. Taču e-pārvaldes lietotāju ziņā Vācijā ir viena no sliktākajām situācijām Eiropā. Igaunija atbilstoši DESI ziņojumam ieņem pirmo vietu ar 95% e-pārvaldes lietotāju, Lietuva ierindojas 6. vietā ar 80% un Latvija 10.vietā ar 77% lietotāju. Tikmēr Vācija ieņem tikai 26.vietu starp 28 ES valstīm. Tāpēc daudzas iestādes un uzņēmumi Vācijā vēlas mācīties no Baltijas pieredzes, kā arī meklē partnerus tādās jomās kā e-pārvaldība, kiberdrošība u.c.. Turklāt urbanizācija, loģistika un vides vajadzības liek valstij lielā mērā ieguldīt viedās tehnoloģijās, īpaši viedos pilsētu un enerģijas risinājumos.