Ieteikumi budžeta plānošanai 2019. gadā

Labā ziņa ir tāda, ka nav jāprot algebriskie vienādojumi vai jābūt ar īpašām spējām, lai spētu paredzēt savu finansiālo nākotni. Budžetu plānot var dažādos veidos. Viens no vienkāršākajiem ir 50 – 20 – 30 noteikums, kas paredz ikmēneša ienākumu sadalīšanu trīs daļās. Aprēķiniet ikmēneša ienākumus un sadaliet tos 3 kategorijās – 50%, 20% un 30%. Tas izskatās šādi:

Neatkarīgi no tā, kā tieši sadalāt Jums pieejamo naudas summu, Jums radīsies priekšstats par finansiālo situāciju nākamajos mēnešos.

Neplānotas situācijas ir daļa no ikdienas. Viens no veidiem, kā tām sagatavoties, ir veidot uzkrājumu. Taču ir skaidrs, ka dzīvē ne viss rit pēc plāna. Tādēļ neparedzētos gadījumos noderīgs var būt arī aizdevums. To salīdzinoši ērti un ātri iespējams noformēt internetā.