Cik daudz likumu ir Latvijā?

Tiek norādīts, ka tiesību aktu skaits katru dienu mainās - kāds pieņemts no jauna, kāds stājas spēkā, kāds zaudē spēku. Kopumā 30. janvārī Latvijā ir 7484 likumi. No tiem spēkā - 5733, no kuriem 4129 ir grozījumi.