Iekšlietu ministrs par RS skandālu: Ušakovam ir jāuzņemas atbildība

Viņš savus uzskatus pamatoja ar to, ka gadiem ir bijusi nepārtraukta "Rīgas satiksmes" subsidēšana no pašvaldības budžeta un nekad nav bijis skaidrs, kur ieguldītā nauda palikusi. Viņaprāt, kriminālprocesā par "Rīgas satiksmes" iepirkumiem vēl būtu ļoti daudz jāvērtē un jāizmeklē.

Tomēr uz jautājumu, vai par šādiem faktiem no amata būtu jāatkāpjas Ušakovam, ministrs savā atbildē nebija viennozīmīgs, jo pēc viņa domām Latvijā kā tiesiskā valstī par vainīgu likuma pārkāpumos var atzīt tikai tiesa, tomēr no ētiskā viedokļa Ušakovam kā vadītājam būtu jāuzņemas atbildība un no amata jāatkāpjas.