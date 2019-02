Dombrovskis: “Valdība ir gatava īstenot atbildīgu fiskālo politiku”

“Mēs jau toreiz uzsvērām, ka kaut kādas manevru iespējas uz budžeta deficīta tālāku palielināšanu praktiski ir minimālas. Līdz ar to no komisijas puses mēs pašreiz pozitīvi vērtējam to, ka valdība ir apņēmusies noturēties šajos iepriekšējos budžeta deficīta rāmjos. Tātad, salīdzinot ar jau iesniegto budžeta projektu, budžeta deficīts netiek palielināts. Tas nozīmē, ka valdība ir gatava īstenot atbildīgu fiskālo politiku,” portālu TVNET informēja Dombrovskis.