“ABLV” nepiekrīt likvidācijas procesā pētīt “vecos” klientus

Putniņš savukārt min, ka, “lai apmierinātu Znotiņas kundzes vēlmes un iebildes, mēs esam ļoti aktīvi strādājuši”. Putniņš patreiz neredz tādus defektus naudas izmaksas metodoloģijā, lai to nesāktu ieviest.

Tomēr līdz piektdienas pusdienlaikam, kad “de facto” intervēja Znotiņu, Kontroles dienestā vēl nebija no FKTK saņemts pēdējais klientu pārbaudes piedāvājums. Tādēļ Znotiņa atteicās prognozēt, vai abas iestādes pilnīgi visu būs saskaņojušas līdz trešdienai, kā vēlas premjers Krišjānis Kariņš (JV).

Viens no domstarpību iemesliem bija saistīts ar to, cik dziļi rakties “ABLV” darījumos. Pati banka piedāvājusi – un tam piekritusi arī FKTK – pārbaudīt esošos vairāk nekā trīs tūkstošus noguldītāju plus viņu partnerus – 10-12 tūkstošus. Savukārt Kontroles dienestu interesējuši arī tie bankas klienti, kuru konti jau ir tukši vai slēgti. Tādējādi pārbaudāmo skaits pieaugtu līdz vairākiem desmitiem tūkstošu.