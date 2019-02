Tiešraide: konferences "TechChill" otrā diena

TVNET sadarbībā ar LMT Viedtelevīziju piedāvā šodien, 22. februārī no plkst. 10.20 tiešraidē no VEF Kultūras pils sekot līdzi vienam no gada nozīmīgākajiem pasākumiem Baltijas jaunuzņēmumu ekosistēmā – konferences “TechChill” otrās dienas diskusijām par nākotnes tendencēm tehnoloģiju pasaulē. Konference ir angļu valodā.