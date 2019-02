"Vingruma" Elīna: jau septiņos sporta zālē!

Pēc treniņa ir tāds patīkams nogurums, taču dienas gaitā saprotu, ka pašsajūta ir lieliska, kaut arī līdz šim rītu nekad neesmu sākusi ar tik intensīvu treniņu. Lai arī strādāju līdz 19:00 vakarā, diena paiet strauji un enerģija no treniņa pietiek arī visam vakaram.

Ceturtdienas treniņš kopā ar Līvu ir atkal agri no rīta. Divatā ir daudz patīkamāk un arī turpmākie treniņi tiek plānoti kopīgi. Šodien Inese ir sagatovojusi rakstisku plānu treniņam trenažieru zālē, lai zinam ko un kā pareizi darīt, ja atnākam uz sporta klubu vienas. Izmēģinu iesildīšanos arī uz eliptiskā trenažiera, tomēr jau pēc 10 minūtētm saprotu, ka neiet man pie sirds un kāpju atkal uz velotrenažiera. Pats galvenais ir pareizi iesildīties, tāpēc izkustinam visas locītavas kā arī izmēģinam dinamisko stiepšanos no kuras piekūstu ātrāk kā no paša treniņa. Daudzi vingrojumi ar hantelēm man ir jau zināmi un esmu priecīga, ka esmu tos veikusi pareizi.