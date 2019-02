Reizniece-Ozola atspēko tiesībsarga kritiku par nodokļu reformu

Pētnieki norāda, ka laika posmā no 2015. līdz 2017.gadam nodokļu slogs personām bez apgādājamajiem auga, bet 2018.gadā samazinājās līdz 2015.gada līmenim. Attiecīgas tendences var ieraudzīt arī personām ar vienu un diviem apgādājamajiem. Savukārt personām ar trim apgādājamajiem nodokļu slogs stabili auga, bet, ja apgādājamo skaits ir no četri līdz seši, laika posmā no 2015. līdz 2017.gadam rādītājs nemainījās, bet 2018.gadā pieauga.