LTV: Ja nemaksās nodokļus, “Pandas” lietotne Latvijā var tikt slēgta

Kā norāda raidījums, “Panda” šobrīd ir viena no populārākām lietotnēm, ar kuru strādā daudzas taksometru firmas, kā arī individuālie komersanti, piedāvājot taksometru pakalpojumus. “Panda” piedāvā savu zīmolu, zvanu centru un pašu lietotni, par to no firmām iekasējot starpniecības naudu - apmēram 65 centus par vienu pasūtījumu.